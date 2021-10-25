Чебоксары, 25 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках пандемии коронавируса выделяются дополнительные средства на сдерживание распространении инфекции и поддержку системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда Чувашии, их получит региональное министерство здравоохранения. Речь идёт о 31 428,2 тыс. рублей, которые направят на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что 22 октября в Чувашии был объявлен режим повышенной готовности из-за нехватки медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, в том числе в связи с увеличением количества тяжёлых больных COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 36 669 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 126 человек, скончались 2640 ковидных пациентов.