Ульяновск, 25 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается значительный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, за 24 октября в области официально выявлено 489 носителей новой коронавирусной инфекции, в то время как сутками ранее — 470, до этого 450.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 352 872 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 21 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области на развитие здравоохранения планируется направить более 12,5 млрд рублей, из них 10,3 млрд рублей выделяется из региональной казны, 2 млрд рублей — из средств федерального бюджета.