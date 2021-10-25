Якутск, 25 октября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В Якутске неделю с 25 по 30 октября будут посещать очные занятия ученики начальной школы и 9−11-х классов. Школьникам 5−8-х классов продлили дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Якутска.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

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С 30 октября по 7 ноября все школы и учреждения дополнительного образования города будут закрыты на каникулы. В зданиях образовательных учреждений в этот период проведут генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновили очный учебный процесс в 9−11-х классах школ Якутска с 18 октября. Неделей ранее с дистанционного обучения вышли ученики начальных классов.