Благовещенск, 25 октября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В Амурской области с 1 ноября введут ограничения на посещение торговых центров. Их список будет сформирован в зависимости от размера торговых площадей. В Приамурье тяжёлая ситуация с COVID-19, и для её стабилизации необходимы антикоронавирусные «каникулы» и ограничения, заявил глава региона Василий Орлов в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Как вы уже знаете, ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Коечный фонд не резиновый, как и штат врачей. Сейчас принято решение ввести дополнительные выходные с 30 октября по 7 ноября», — написал Василий Орлов.

Школьников на этот период отправят на каникулы, в детских садах продолжат работать только дежурные группы, в них усилят утренний фильтр. Систему QR-кодов в организациях общественного питания распространят за пределы Благовещенска — в Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Шимановске и Райчихинске.

«Прошу отнестись серьёзно к этому. Эта неделя не каникулы — это возможность стабилизировать ситуацию. Проведите время дома с семьёй. Только вместе мы сможем не допустить ухудшение ситуации и введения более жестких ограничений», — отметил губернатор Амурской области. Он не исключил продления локдауна в случае, если эти меры не помогут улучшить обстановку по COVID-19 в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений. Предполагается, что болеть COVID-19 к этому времени будут 5200 из 100 000 жителей Амурской области.