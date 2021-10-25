В торговые центры Приамурья перестанут пускать без QR-кодов
Благовещенск, 25 октября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В Амурской области с 1 ноября введут ограничения на посещение торговых центров. Их список будет сформирован в зависимости от размера торговых площадей. В Приамурье тяжёлая ситуация с COVID-19, и для её стабилизации необходимы антикоронавирусные «каникулы» и ограничения, заявил глава региона Василий Орлов в своём телеграм-канале.
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Школьников на этот период отправят на каникулы, в детских садах продолжат работать только дежурные группы, в них усилят утренний фильтр. Систему QR-кодов в организациях общественного питания распространят за пределы Благовещенска — в Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Шимановске и Райчихинске.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений. Предполагается, что болеть COVID-19 к этому времени будут 5200 из 100 000 жителей Амурской области.