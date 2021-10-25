Хабаровск, 25 октября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. В Хабаровске новогодний городок в парке «Динамо» сделают в стиле подводного мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе городской мэрии.

Park-kuzminki.ru Дед Мороз

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На проведение работ уже проводятся конкурсные процедуры, определяют подрядчиков, закупают оборудование.

«Концепция городка — подводный мир. Эта тематика очень удачная и будет хорошо передана сквозь призму льда и снега. Всего мастера планируют создать более 30 интересных скульптур. Также традиционно парк украсят 22-метровая елка из живых деревьев и Гулливер», — рассказали специалисты в мэрии.

Закуплены новые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые будут встречать гостей у входа в парк. Они трехметровые, выполнены из стеклопластика.

Особую атмосферу будет создавать гирлянда «Звездное небо», которую впервые разместили в 2020 году над пешеходными дорожками. Появится светящееся полотно от елки и до конца центральной аллеи. Всего будет 4200 метров гирлянд, 84 тыс. светодиодов.

Состоится и ежегодный конкурс «Амурский хрусталь». Планируется, что ледовые мастера создадут десять скульптур, установят горки и детский лабиринт.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Новосибирска к Новому году появится новое праздничное освещение. Площадь им. Ленина и Вокзальную магистраль украсят гирляндами.