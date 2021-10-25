Якутск, 25 октября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Якутии за сутки обнаружили 275 новых заболевших коронавирусом (днём ранее — 279). Инфекция унесла жизни ещё 14 человек, такие данные за 23−24 октября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Всего от COVID-19 погибли уже 1385 жителей республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Якутске — 143. большой прирост пациентов с коронавирусом наблюдается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах республики.

С 25 октября в Якутии будет необходимо предъявлять QR-коды при посещении фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортзалов, лыжных баз, крытых ледовых катков, центров тестирования ГТО и спортивно-досуговых организаций. Воспользоваться услугами этих спортивных объектов смогут только те, кто переболели или привились от COVID-19 не больше полугода назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимациях стационаров Якутска не хватает мест для тяжёлых пациентов с коронавирусом. По данным на 22 октября количество больных в тяжёлом состоянии увеличилось до 190.