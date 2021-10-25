Пекин, 25 октября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Китай успешно запустил новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

Спутник «Шицзянь-21» был запущен в 9:27 утра по пекинскому времени ракетой-носителем «Чанчжэн-3B» и успешно вышел на запланированную орбиту. Спутник будет в основном использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора.

Этот запуск ознаменовал 393-ю миссию для ракет-носителей серии «Чанчжэн», семейство которых в настоящий момент является основным средством доставки грузов на околоземную орбиту в Китае, а также для различных более сложных космических миссий.