Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. На Камчатке от гриппа уже привились почти 35 тыс. человек, из них 4,8 тыс. — дети, сообщил на оперативном совещании 25 октября министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Вакцинировались от гриппа 30% взрослого населения Камчатки и 5% детей. Регион получил ещё 40 тыс. доз вакцины от гриппа для несовершеннолетних, которые распределены по учреждениям образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке все непривитые от COVID-19 до 15 ноября сотрудники органов госвласти будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.