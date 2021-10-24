Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. На Камчатке все непривитые от COVID-19 до 15 ноября сотрудники органов госвласти будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, такое решение принял краевой оперативный штаб для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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«Вакцинация сотрудников государственной власти служит примером их ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», — прокомментировал решение губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Сотрудники в возрасте старше 65 лет на предприятиях всех форм собственности с 8 ноября должны перейти на дистанционный режим работы.

С 30 октября по 7 ноября все школьники края будут находиться на каникулах. В нерабочие дни в детских садах будут работать дежурные группы.

Во время осенних каникул установлен запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей в торговых центрах.

QR-коды для посещения мест с массовым пребыванием людей вводятся на Камчатке с 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни, объявленные с целью приостановки роста заболеваемости COVID-19 начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае с 25 октября по решению местных властей.