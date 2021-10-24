Бейрут, 25 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Визит в Москву планирует совершить глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 24 октября.

Флаг Ливана

Бухабиб пояснил, что Москва есть в списке его визитов, но сказать точно, когда состоится поездка, он пока не может.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов принял 21 октября посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, а также дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе и поддержание активного политического диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что противоречия в Ливане должны решаться путём диалога силами внутри страны, без вмешательства извне.