Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Отец Галины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма Rust («Ржавчина»), заявил, что он не винит в произошедшем Алека Болдуина. Об этом 24 октября сообщает портал Deadline.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Мы до сих пор не можем поверить, что Галина мертва, ее мать сходит с ума от горя, — сказал Анатолий Андросович журналистам, — ответственность лежит на тех, кто занимается оружием».

Он сообщил, что его внук, оставшийся без матери, получил психическую травму. Младшая сестра погибшей Светлана Андросович в свою очередь назвала произошедшее «халатностью» и задала вопрос о том, как команда профессионалов могла допустить такое.

Напомним, 21 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Позже выяснилось, что ружьё актёра зарядили боевыми патронами.