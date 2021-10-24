Ташкент, , 20:59 — REGNUM Явка избирателей на проходящих в Узбекистане выборах президента к закрытию участков в 20:00 по местному времени (18:00 мск) составляет 80,8%, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей», — сказал он.

Низамходжаев добавил, что окончательные данные уточнят 25 октября с учетом граждан, голосующих за рубежом, где выборы еще продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, за президентский пост в Узбекистане борются пять кандидатов, помимо действующего лидера Шавката Мирзиёева выдвинулись Максуда Ворисова, Бахрома Абдухалимов, Алишер Кодиров и Нарзулло Обломурадов.