Абакан, 24 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Хакасии число жертв COVID-19 с начала года достигло 902. За минувшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались две женщины в возрасте 73 и 86 лет и трое мужчин 72, 74 и 76 лет. Добавим, что по данным портала «Стопкоронавирус», всего за время пандемии от COVID-19 скончались 1269 человек.

В настоящее время на лечении в ковидных стационарах республики находятся 1473 пациента, 16 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят более 5,3 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 5 388(+7) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.