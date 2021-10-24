Анкара, 24 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Пять представителей сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировал спецназ Турции. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным военного ведомства, боевики якобы готовили теракты на севере Сирии в зоне проведения операции «Источник мира».

«Турция не позволяла и не позволит террористам РПК нарушить атмосферу спокойствия и безопасности в зоне проведения операции «Источник мира», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, в Турции запрещена деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.