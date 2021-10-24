Москва, 24 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Грудное вскармливание было убрано из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V». Об этом сообщил внештатный сотрудник Министерства здравоохранения России Сергей Токарев в комментарии изданию URA.ru.

Кормление ребенка

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь. Теперь ограничения по вакцинации для них сняты», — отметил эксперт.

Указанные изменения внесены в инструкцию к препарату 15 октября 2021 года. По словам врачей Минздрава, после этого станет возможно эффективно защищать важную категорию граждан.