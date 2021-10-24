Москва, 24 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Дипломаты России провели акцию, посвященную 76-й годовщине вступления в силу Устава ООН. Соответствующий ролик был опубликован в социальных сетях Министерства иностранных дел России.

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В акции также приняли участие иностранные дипломаты, политики, общественные деятели и студенты.

«Сегодня мир отмечает 76-ю годовщину вступления в силу Устава ООН. Cформулированные в нем цели и принципы являются непреходящими и универсальными, они незаменимы. В этот знаменательный день вновь подтверждаем — #НашиПравилаУставООН», — отмечается в соцсетях.

В акции приняли участие дипломаты Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Сирии, Австрии, Уганды, Монголии и Северной Македонии.