Киев, 24 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 20 791 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 769 405.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 386 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 63 872.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 375 776 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 986 710 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 23 тыс. носителей коронавируса.