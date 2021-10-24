Оренбург, 24 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области ещё 20 пациентов скончались от COVID-19. Это следует из сообщений оперштаба.

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23 октября областные власти сообщали о 2419 летальных исходах. А 24-го речь шла уже о 2439.

Из 3098 госпитализированных с COVID-19 состояние 989 пациентов тяжёлое. 243 находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 2255 человек получают кислородную поддержку.