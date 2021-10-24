Оренбург, 24 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области 23 октября обнаружили ещё 410 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 86 515 случаев заражения. Вылечились 74 330 человек.

Госпитализированы 3098 пациентов. Из них 243 подключены к аппаратам ИВЛ.