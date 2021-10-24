Кемерово, 24 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В учреждениях дошкольного образования Кемеровской области нерабочие дни установлены с 1 по 3 ноября, с 4 по 7 ноября — праздничные дни. Об этом сообщило министерство образования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В детском саду

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«На этот период необходимо определить численность работников, обеспечивающих работу детских садов и организовать группы для присмотра и ухода за детьми по запросу родителей (законных представителей). Работа должна быть организована в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Кемеровской области и всеми нормами СанПиНа. В детских садах, в которых в настоящее время группы закрыты на карантин в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, перевод детей в другие коллективы запрещён», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что привлечение сотрудников дошкольных образовательных организаций к работе в указанный период осуществляется с их личного согласия.