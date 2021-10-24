Кемерово, 24 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Министерство образования Кемеровской области рассказало о работе образовательных организаций региона в период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее сообщение появилось на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Общеобразовательным организациям рекомендовано рассмотреть возможность организовать каникулы в период с 30 октября по 7 ноября при условии сохранения и полноты освоения образовательной программы. Данная рекомендация также действительна для техникумов и колледжей Кузбасса. В случае крайней необходимости для учеников начальной школы рекомендуется организовать работу дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в официальной информации.

Напомним, что Указом президента Российской Федерации дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими, в связи с чем образовательным организациям рекомендовано внести изменения в режим работы.