Курган, 24 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Курганской области 23 октября выявили 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

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В Кургане обнаружили 63 заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе их зафиксировали уже 37 519.

Выздоровели 32 849 человек. А 786 скончались от COVID-19.