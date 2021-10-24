Новосибирск, 24 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области в сентябре 2021 года посравнениюсавгустом ростцен производителей сельскохозяйственной продукциисоставил1,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«В том числе на продукцию растениеводства — 2,1%, на продукцию животноводства — 0,8%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что средипродукции растениеводства заметнее всего подорожали огурцы — на12,4%. При этомснижение цен зафиксировано на картофель на 12, 8%, капусту- на 7,8%, рожь- на 6,4%.

Среди продукции животноводства на 1,4% выросли цены на яйца.