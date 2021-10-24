Кемерово, 24 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 25 октября, местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

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«Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями, а также, по возможности, не паркуйте автомобили вблизи них. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

При возникновении нештатной ситуации кузбассовцев попросили звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России.