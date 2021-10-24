Новосибирск, 24 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 октября, за сутки зарегистрировано 4042 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 23 октября, за сутки было зарегистрировано 4404 обращения из-за ОРВИ.

При этом на утро сегодня, 24 октября, в регионе зарегистрировано 68 718 случаев заражения коронавирусом (+281 за сутки); 52 967 пациентов выздоровели (+45 за сутки); умерли 3287 человек (+13 за сутки).