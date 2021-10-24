Красноярск, 24 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 24 октября, зарегистрировано всего 126 779 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 573 случая. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 790 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3554 человека.

При этом снято с медицинского наблюдения за сутки — 2833 человека.

Проведено тестов на коронавирус всего 3 901 694, из них за последние сутки — 10 809.