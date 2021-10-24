Москва, , 15:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской власти есть некоторое понимание, связанное с будущими переговорами российского лидера Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Об этом Песков сказал сегодня, 24 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

«После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть», — рассказал Песков.

Он также отметил, что в будущем планы о переговорах президентов России и Соединенных Штатов обязательно будут реализованы. Однако о каких-то четких сроках говорить пока рано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американские отношения находятся в очень плохом состоянии. Дело дошло до того, что Байден в одном из интервью прямо заявил, что считает российского президента убийцей. Правда, потом Байдену пришлось звонить Путину и объясняться.