Лас-Вегас, США, 24 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли в соревнованиях спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Luu Евгения Тарасова и Владимир Морозов

По итогам исполнения короткой и произвольной программ российский дуэт фигуристов набрал 222,50 балла.

Второе место заняли представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара (208,20 балла), третьим стал еще один российский дуэт в составе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53 балла).

Отметим, Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане, а также двукратными серебряными призерами чемпионатов мира и двукратными чемпионами Европы.