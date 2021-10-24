Глава Читы побывал в супермаркете и призвал «включать самосохранение»
Чита, 24 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Глава администрации Читы Александр Сапожников на своей странице в instagram опубликовал видео из супермаркета, где видно, что жители Забайкалья нарушают карантинные меры, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса.
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"Количество ежесуточно выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Забайкалье вновь вплотную приблизилось к 300 случаям в день. Это очень много. Медицинские учреждения переполнены. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Как вы знаете, в регионе предприняты определённые шаги для того, чтобы снизить и минимизировать масштабы проблемы.
К их числу относятся обязательная вакцинация 80% сотрудников частных и государственных предприятий, учреждений и организаций и введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий и сферы услуг. Однако всё это не отменяет людской сознательности. А вот её, к сожалению, почти нет. Посмотрите это видео», — пишет Александр Сапожников.
https://www.instagram.com/p/CVXxHp4jhmj/
Он призвал горожан «включать самосохранение».
Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 24 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 850, причём 319 из них обнаружили только за минувшие сутки.
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