Пермь, 24 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае 23 октября обнаружили 642 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Всего в регионе выявили 115 090 заразившихся. В реанимациях пребывает 561 пациент. Из них 229 подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 98 176 пациентов. Скончались от COVID-19 уже 5574 человека.