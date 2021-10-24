Москва, 24 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Специалисты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества с оформлением микрокредитов с помощью массовой СМС-рассылки. Об этом рассказал советник генерального директора компании Qrator Labs Артём Гавриченков РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Специалист по кибербезопасности рассказал, что для новой схемы мошенничества используются СМС-бомберы. Так называются программы, позволяющие отправлять множество СМС-сообщений с различных сервисов на один телефонный номер.

Номера телефонов и другие данные потенциальных жертв мошенники получают из ранее утекших баз данных. Далее они используют эти номера для регистрации на десятках различных интернет-ресурсов. Параллельно с этим мошенники пытаются зарегистрироваться с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, где требуется подтверждение с помощью СМС-кода.

В результате на телефон жертвы мошенника практически одновременно приходит до 200 СМС с кодами о регистрации. Мошенники связываются с потенциальной жертвой и от имени специалистов различных организаций просят человека переслать скриншоты (снимки экрана смартфона) с СМС-кодами.

Если человек отправляет скриншот мошенникам, то они получают доступ к коду для регистрации на сайтах микрофинансовых организаций. Далее злоумышленники оформляют заём на имя жертвы.