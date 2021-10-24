В Томской области выявили 149 новых случаев COVID-19
Томск, 24 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 46 523. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
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За минувшие сутки выявлено 149 новых случаев инфицирования. Коэффициент распространения инфекции составил 1,12.
Выздоровел от COVID-19 за сутки 51 пациент, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 37 963 жителя. Скончались за весь период пандемии 585 человек.