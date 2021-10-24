Красногорск, 24 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Московской области впервые с начала пандемии в сутки выявили более 3000 зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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По информации оперштаба, в Подмосковье за сутки выявлены 3030 случаев заражения — максимум за всё время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 октября — тогда за сутки были заражены 2955 человек.

Всего с начала пандемии в Московской области было зафиксировано 499 156 новых случаев заражения.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Московской области умерли 33 человека.