Горно-Алтайск, 24 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 594, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 54 новых носителя. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+29), Майминского (+12), Онгудайского (+5), Чемальского (+5) и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 9, за весь период — 20 843. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 791, за весь период — 300 275», — добавили в оперштабе.