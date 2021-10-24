Абакан, 24 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Диагноз подтвердился у жителей городов Абакан, Саяногорск, Черногорск, Сорск, Усть-Абаканского, Алтайского, Боградского и других районов.

«86 человек обратились с признаками ОРВИ, 16 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 60 случаев — семейные контакты, еще 8 — служебные», — добавили в правительстве.

По данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 42 382. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 363 человека.