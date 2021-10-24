Горно-Алтайск, 24 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались жители Усть-Канского, Онгудайского, Усть-Коксинского районов и Горно-Алтайска.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе умерших одна 65-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 69 до 80 лет.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 435 человек. Причиной смерти 387 из них стал непосредственно COVID-19, остальные умерли по иным причинам на фоне заражения SARS-CoV-2.