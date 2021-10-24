Барнаул, 24 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 24 октября прививки получили 751 143 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 6031 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Donland.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 48 952 жителя региона получили первую прививку (+2231 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 690 378 человек (+3066 за сутки). Также известно о 11 813 ревакцинированных (+734 сутки).

Напомним, темпы вакцинации в Алтайском крае были крайне низки до тех пор, пока власти региона не объявили о введении с начало ноября QR-кодов для посещения общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 036 948 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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