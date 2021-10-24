Челябинск, 24 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Челябинской области за 23 октября обнаружили ещё 436 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 107 350 заразившихся. Вылечился 88 801 пациент.

Скончались за сутки ещё 30 человек. Как сообщало ИА REGNUM, общее число больных COVID-19 достигло в регионе 13 193-х.