Улан-Удэ, 24 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Бурятии в 2020 году по разным причинам умерли 11 786 человек, в том числе 6272 мужчины и 5514 женщин. Коэффициент смертности составил 12 умерших на 1000 населения (по мужчинам — 13,3, по женщинам — 10,7), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

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Таким образом, смертность в республике выросла относительно 2019 года среди представителей обоих полов. При этом чаще всего причиной смерти становятся болезни системы кровообращения (40,3%), новообразования (15,9%) и внешние причины смерти (11,1%).

COVID-19 занял пятое место в числе причин смерти жителей Бурятии с долей в 5,9%. Всего за прошлый год в Бурятии жертвами вируса стали 690 человек, в том числе 349 мужчин и 341 женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 октября число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике достигло 1952. За минувшие сутки умерли четыре человека.