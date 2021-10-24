Барнаул, 24 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае всё более ухудшается. По данным оперативного штаба на 24 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6076 человек, причём 22 из них добавлены в сводку только за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 821 (+6 за сутки), из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 450 человек, +88 за сутки) и ОРВИ (58 012 человека, +316 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1553 ребёнка (+89 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (85 469 человек, +415 за сутки) новый вирус победили 61 196 человек (всего +82 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7600 (-2278) за сутки.

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