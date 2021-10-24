Кызыл, 24 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Туве во время осенних школьных каникул будет действовать запрет на посещение детьми до 14 лет торговых центров, кафе, кинотеатров и других общественных мест без законных представителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кызыла.

Radiomap.eu Кызыл

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Для соблюдения требования будут организованы рейдовые мероприятия. Напомнимм, школьные каникулы будут длиться с 25 октября по 7 ноября. В этот период также приостановлена деятельность спортивных секций, расположенных на территории республики.

«С 30 октября по 7 ноября будет обеспечена работа дежурных групп в детских садах для родителей, осуществляющих трудовую деятельность в период нерабочих дней», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Владислав Ховалыг назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью детей COVID-19. В связи с этим школьников распустили на каникулы на неделю раньше.

Читайте также: Школьников в Туве отправили на двухнедельные каникулы