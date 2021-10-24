Москва, 24 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Запуск трёх российских ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане запланирован на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Jef-Infojef Космодром Куру

Ещё одна российская ракета должна стартовать с космодрома «Куру» до конца 2021 года. На 30 ноября назначен старт ракеты «Союз-СТ» со спутниками европейской навигационной системы Galileo. Первый из запусков 2022 года назначен на 6 января.

Ракета «Союз-СТ» является специальной модификацией носителя «Союз-2», предназначенной для стартов с Гвианского космического центра. Запуски российских ракет с космодрома «Куру» проводятся в рамках сотрудничества Роскосмоса и Европейского космического агентства.

Первый пуск российского носителя с космодрома во Французской Гвиане состоялся в октябре 2011 года. Ежегодно с космодрома «Куру» проводится до четырёх запусков с использованием российских ракет.