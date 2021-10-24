Кызыл, 24 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Туве удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 благодаря вакцинации жителей. Однако, по словам главы республики Владислава Ховалыга, вирус мутирует, стал ещё агрессивнее и распространяется на 10−15% быстрее «Дельта» — штамма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Нагрузка на систему здравоохранения растёт с каждым днем, меняется характер течения заболевания. Мы должны быть готовы к новым вызовам», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что, по данным на 24 октября, занятость коечного фонда для пациентов с COVID-19 достигла 82%. В связи с этим в республиканской больнице дополнительно разворачивают ещё 100 коек.