Челябинск, 24 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Челябинской области больных COVID-19 насчитывается уже 13 193 человека. Эти данные утром 24 октября сообщает оперштаб.

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Сутками ранее ковид-пациентов было 12 985. Пока их количество продолжает расти.

Всего в регионе выявили уже 107 350 носителей коронавируса. Вылечился 88 801 пациент.