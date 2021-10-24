Чита, 24 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 850, причём 319 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 64 117 пациентов (+229 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1557 человек (вновь +8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 172 находятся в тяжёлом состоянии (+12 за сутки), 64 пациентов (+7 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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