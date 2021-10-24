Абакан, 24 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Жители Хакасии с прошлой недели стали активнее ставить вакцины против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 21 октября в прививочные пункты обратились более 1,5 тысяч человек.

08.mchs.gov.ru Вакцина от COVID-19

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При этом очередей на вакцинацию, как отмечается, нет.

По данным на 22 октября, в регионе первым компонентом привито более 188 тыс. человек, завершили вакцинацию 157 тыс. жителей. Для достижения плановых показателей в Хакасии необходимо привить 322 тыс. человек.

«Доля заболевших после вакцинации от новой коронавирусной инфекции — 3%. Подавляющее большинство переносят болезнь в лёгкой форме. Нередки случаи, когда люди заболевают после введения первого компонента вакцины», — добавили в правительстве.