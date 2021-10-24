Улан-Удэ, 24 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 1952. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За минувшие сутки умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет.

По данным на 24 октября, в ковидных стационарах республики лечатся 837 пациентов, состояние 655 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. 44 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1017 коек: занято — 837, свободно — 180 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,3%», — отметили в оперштабе.