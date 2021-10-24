Ташкент, , 09:02 — REGNUM Выборы президента, которые сегодня проходят в Узбекистане, осуществляются в соответствии с законодательством и демократическими принципами, сообщил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Он также проинформировал, что выборный процесс проходит с соблюдением санитарно-гигиенических требований в связи с пандемией коронавируса.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, выборы президента Узбекистана начались в 4:00 по ташкентскому времени в Токио и Сеуле, голосование завершится 25 октября в 6:00 по ташкентскому времени в Нью-Йорке.

Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 19 миллионов 859 тысяч 127 человек.

Свои кандидатуры на выборах выставили все пять зарегистрированных политических партий.

За выборами наблюдают 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тысячи наблюдателей от партий и 10,7 тысячи — от органов самоуправления граждан.

Процесс выборов освещают 1670 представителей отечественных и зарубежных СМИ.