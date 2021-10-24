Вашингтон, 24 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Государственный департамент США рекомендовал гражданам России, желающим получить американскую визу, подавать обращение в посольство Соединенных Штатов в Варшаве. Такие данные следуют из документов Госдепа, опубликованных на официальном сайте ведомства.

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Согласно эти документам, российские граждане, претендующие на получение американской визы, теперь причисляются к Homeless Nationalities — «бездомные национальности».

К данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или же рассмотрение заявки на получение визы не переставляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Согласно существующей в США практике, граждане таких стран приписываются к консульству Соединенных Штатов одного из соседних государств. К примеру, такими странами являются Сомали, Венесуэла, Сирия, Иран. Теперь туда попала и Россия. Госдеп рекомендует гражданам РФ подавать обращение на визу в Варшаве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство США в России уже давно практически прекратило выдачу виз, ссылаясь на нехватку персонала.