Иркутск, 24 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5312 человек, причём 24 добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 119 001 человек (+431 за сутки). Госпитализированы 4473 (+110 за сутки).

Выздоровели 105 788 пациентов (+153 за сутки). Ещё 475 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

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